Учёные рассказали, сколько осталось до Судного дня

Стрелки символических часов оставили на прежнем месте, чтобы показать, что "ядерная полночь" остаётся такой же близкой, как после испытания водородной бомбы более 60 лет назад.

Учёные-атомщики на стали передвигать стрелки знаменитых Часов Судного дня в Вашингтоне, пишет The Bulletin of the Atomic Scientists. На циферблате по-прежнему 23:58, то есть две минуты до "ядерной полуночи".

— Это не должно восприниматься как признак стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира, — заявила Рейчел Бронсон, руководитель издания, на обложке которого часы впервые показали в 1947 году.

Решение о переводе стрелок принимали в том числе 15 лауреатов Нобелевской премии. Они постоянно оценивают возможные глобальные ядерные угрозы, ситуацию с переговорами по разоружению и нераспространением, положение в мирной атомной энергетике.

Кроме того, с 2007 года учёные учитывают и изменение климата.

Как ранее писал Лайф, в последний раз стрелки символических часов меняли положение в 2018 году, тогда их передвинули на 30 секунд вперёд. Тогда тревогу вызвали испытания ядерных устройств в Северной Корее и взаимные угрозы президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отметим, что часы показывают то же время, что и в 1953 году после испытаний Вашингтоном водородной бомбы.