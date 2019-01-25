Патриарх Кирилл: Совершение аборта противно самой природе врачебного служения

Проведение абортов противоречит миссии врачей по спасению человеческих жизней. Об этом заявил патриарх Кирилл на встрече со студентами и преподавателями медицинских и фармацевтических вузов России в храме Христа Спасителя.

— Аборт разрушительно сказывается не только на женщине, но и на тех, кто помогает ей сделать это, поскольку совершение аборта противно самой природе врачебного служения, — приводит слова патриарха ТАСС.

Предстоятель РПЦ добавил, что врач, "который дал клятву сохранять человеческую жизнь, не должен отнимать её".

В то же время патриарх Кирилл подчеркнул, что аборт не считается грехом, если роды угрожают жизни женщины.

— Если стоит категорическая альтернатива, в этом случае женщина освобождается от греха, потому что она поступает так, как нужно поступить, особенно если у неё есть дети, — сказал он.

Предстоятель также отметил, что благодаря РПЦ в России действуют 160 центров гумпомощи для беременных, а также 57 приютов, где беременные или женщины с детьми могут получить необходимую помощь .