Портреты Ленина продали на аукционе в Лондоне за $62 тыс. и $84 тыс.

Портреты вождя Октябрьской революции продали на торгах в Великобритании. Об этом сообщили на официальном сайте аукционного дома Phillips.
Обе работы выполнены Энди Уорхолом в 1987 году. Произведение "Красный Ленин" купили за 62,5 тысячи долларов, "Чёрный Ленин" — за 84,6 тысячи долларов.
Стоит отметить, что на аукционе продали ещё две работы американского художника — "Повстанец без причины" и "Бетховен". Итоговая цена каждой из них составила 71,6 тысячи долларов.
Самым дорогим лотом торгов стала коллекция из 10 работ японской художницы Яёи Кусамы "Любовь навсегда", созданных в 2000 году. Набор продали за 208,3 тысячи долларов.
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