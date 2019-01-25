Сенат США отверг предложения обеих партий по выходу из шатдауна

Таким образом, Конгресс так и не определился, быть или не быть стене Трампа. Между тем Правительство США частично не работает уже второй месяц.

Инициативы Демократической партии США не смогли набрать необходимые 60 голосов в Сенате, пишет ТАСС. Их поддержало лишь 52 сенатора.

Демократы предлагали не выделять 5,7 млрд долларов, чего добивается президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, было предусмотрено до 8 февраля направить деньги на финансирование федерального правительства.

Ранее провальной оказалась и попытка республиканцев предложить свой выход из тупика. Они настаивали на том, чтобы всё-таки потратить почти шесть миллиардов на заграждение.

Как ранее писал Лайф, в Белом доме подозревают, что шатдаун (то есть бюджетный кризис) может продлиться в Штатах до самой весны.

Напомним, Правительство США частично лишилось финансирования 22 декабря 2018 года, и всё из-за той же стены. Без денег остались в том числе Госдепартамент, Минфин и Министерство внутренней безопасности.