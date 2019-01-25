Платья Катрин Денёв продали на аукционе в Париже почти за €1 млн

Часть нарядов знаменитой французской актрисы Катрин Денёв, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном, была продана на аукционе в Париже почти за миллион долларов.

Как сообщается на сайте аукционного дома Christie's, вся выставленная на торги коллекция насчитывала более 300 лотов. В итоге в ходе "живых" торгов во французской столице с молотка ушло около 130 ансамблей.

Отмечается, что самым дорогим лотом стало нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером, — его продали за 42,5 тысячи евро.

Также за 19 тысяч евро было приобретено на аукционе вечернее платье, выполненное из чёрного муслина и дополненное розовыми страусиными перьями. В нём Денёв была на 65-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе в 1993 году.

Параллельно с аукционом в Париже на сайте Christie's идут онлайн-торги, которые завершатся 30 января.

Как призналась звезда, выставить как вечерние, так и повседневные наряды её вынудило то, что она не в состоянии обеспечить правильное хранение вещей.

— Ив Сен-Лоран был фантастическим модельером, его наряды были совершенны, — подчеркнула Денёв.