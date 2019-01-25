Сенатор: РФ и Китай не допустят вооружённой агрессии против Венесуэлы

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов рассказал, что Россия и Китай не допустят вооружённой агрессии против Венесуэлы.

— Мы дали чёткий сигнал, что не позволим бесцеремонно вмешиваться в дела Венесуэлы. Это их дело, как разрешать возникшую кризисную ситуацию, — передаёт слова Морозова РИА "Новости".

Сенатор также отметил, что РФ и Китай ставят перед собой задачу защитить "не президента Мадуро, а право и закон".

Напомним, ранее оппозиционер и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его сторону приняли правительства США, Канады, Бразилии и ряда других стран. В ответ на это президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.