Милонов предложил признать аборт убийством

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять аборт к убийству.
— Аборт — это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод", — цитирует депутата РИА "Новости".
Милонов также отметил, что сперва необходимо добиться переименования термина "аборт" в "убийство", а затем — введения соответствующей уголовной статьи.
Напомним, против проведения абортов ранее высказался и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл. Он заявил, что такая процедура "противна самой природе врачебного служения".
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