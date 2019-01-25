Милонов предложил признать аборт убийством

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Милонов предложил признать аборт убийством

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Виталий Милонов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять аборт к убийству.

— Аборт — это убийство, и относиться к нему надо соответствующим образом. Не надо прикрываться нейтральными терминами типа "прерывание беременности" или "нежелательный плод", — цитирует депутата РИА "Новости".

Милонов также отметил, что сперва необходимо добиться переименования термина "аборт" в "убийство", а затем — введения соответствующей уголовной статьи.

Напомним, против проведения абортов ранее высказался и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл. Он заявил, что такая процедура "противна самой природе врачебного служения".

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