Назван новый способ предотвратить рак

Согласно недавним исследованиям, клетки в предраковом состоянии способен уничтожить абсолютно естественный процесс в организме.

Предотвратить образование злокачественных опухолей помогает аутофагия, пишет MedicalXpress. Это естественный механизм клетки, благодаря которому она избавляется от всего ненужного (в переводе с древнегреческого "аутофагия" буквально означает "самоедство").

Недавно эксперты из Института биологических исследований имени Джона Салька в Калифорнии и германского Гейдельбергского университета пришли к выводу, что аутофагия способна уничтожать нездоровые клетки ещё до того, как они становятся раковыми.

Это открытие оказалось для учёных несколько неожиданным.

— Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них, — сказал Ян Карлседер, один из авторов исследования.

Чтобы убедиться в верности своих выводов, учёные в рамках теста "отключили" аутофагию в подопытных предраковых клетках. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать смертельную болезнь.