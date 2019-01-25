"Если хотите". Канцлер Австрии предложил Лондону перенести дату Brexit

По словам Себастьяна Курца, в Евросоюзе готовы сделать всё возможное, чтобы избежать "жёсткого" выхода Великобритании.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Брюссель готов пойти навстречу Лондону, который никак не может определиться с условиями Brexit, и отложить выход Великобритании из Евросоюза.

— В Великобритании знают, что ЕС готов сделать всё, чтобы избежать "жёсткого" Brexit, и при необходимости готов также перенести дату выхода, но, конечно, этого должна хотеть и Великобритания, — сказал он на экономическом форуме в Давосе.

Курц выразил надежду, что в Соединённом Королевстве всё-таки одобрят один из двух планов Brexit, предложенных премьером Терезой Мэй. Но на крайний случай, если этого не случится, можно и перенести дату "развода", подчеркнул он.

В то же время он отметил, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23–26 мая. В эти дни пройдут выборы в Европарламент.

Как ранее писал Лайф, Мэй 22 января 2019 года представила британскому парламенту "план Б" по Brexit. Она заявила, что не согласится на перенос даты выхода из ЕС.

Напомним, Великобритания планирует официально покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.