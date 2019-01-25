Спасённый штурман Су-34 рассказал о столкновении самолётов

Спасённый штурман самолёта Су-34 рассказал о моменте столкновения. Об этом сообщает ТАСС.

— По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолёт. Потом перевёл внимание на приборы и затем почувствовал удар, — рассказал источник агентства в силовых структурах.

Отмечается, что после удара самолёт, где находился выживший штурман, задрал нос и начал заваливаться на правое крыло.

Также известно, что спасённый военнослужащий проходит по делу о крушении как свидетель.

Напомним, два истребителя СУ-34 столкнулись 18 января над акваторией Японского моря. Тела двоих лётчиков были обнаружены в Татарском проливе. Также сообщалось, что в ходе поисково-спасательной операции эвакуировали одного из штурманов.

В настоящий момент Военным следственным управлением СК РФ по Тихоокеанскому флоту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов и подготовки к ним".