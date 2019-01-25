США передали РФ документ с требованиями по соблюдению ДРСМД

США передали России документ, в котором излагаются требования Вашингтона по соблюдению Россией положений ДРСМД. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

— Мы оставили им письмо, излагающее, что им необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению, — передаёт слова Томпсон ТАСС.

Отмечается, что документ был передан заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД в Женеве 15 января.

Напомним, 4 декабря 2018 года Вашингтон дал Москве 60 дней на "возвращение к исполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "В противном случае" США пообещали выйти из договора. В МИД РФ отметили, что Россия всегда соблюдала положения ДРСМД.