CNN: Белый дом готовит проект официального заявления о вводе ЧП в США

Таким образом, президент Дональд Трамп сможет в обход Конгресса выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Белый дом подготовил проект официального заявления президента США Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, Трамп сможет в обход Конгресса выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой. Для этого ему потребуется $7 млрд.

В это же время Конгресс и Белый дом пытаются договориться по возобновлению работы правительства и завершению "шатдауна".

Упомянутый проект заявления редактировался в последний раз на прошлой неделе. В документе затрагивалось финансирование строительства стены за счёт аванса Министерства финансов в $681 млн, ассигнований по строительной линии Министерства обороны в размере $3,6 млрд, Фонда инженерных работ Пентагона в размере ещё $3 млрд и $200 млн из бюджета Министерства внутренней безопасности.

Напомним, Правительство США частично лишилось финансирования 22 декабря 2018 года, и всё из-за той же стены. Без денег остались в том числе Госдепартамент, Минфин и Министерство внутренней безопасности.