Сорос назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире

Американский миллиардер Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире, а лидера Поднебесной Си Цзиньпина — главным противником открытых обществ.
— Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане, — цитирует Сороса издание South China Morning Post.
Данные обстоятельства делают Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ", так как созданные в Китае инструменты контроля, которые разработаны при помощи искусственного интеллекта, позволяют иметь преимущество режиму.
При этом общество должно возлагать надежды на китайский народ, особенно на деловую и политическую элиту.
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