Сорос назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире

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Сорос назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире

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Джордж Сорос. Фото: © flickr.com/International Monetary Fund 

При этом общество должно возлагать надежды на китайский народ, особенно на деловую и политическую элиту.

Американский миллиардер Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире, а лидера Поднебесной Си Цзиньпина — главным противником открытых обществ.

— Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане, — цитирует Сороса издание South China Morning Post.

Данные обстоятельства делают Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ", так как созданные в Китае инструменты контроля, которые разработаны при помощи искусственного интеллекта, позволяют иметь преимущество режиму.

При этом общество должно возлагать надежды на китайский народ, особенно на деловую и политическую элиту.

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