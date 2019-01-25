Сорос назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире

При этом общество должно возлагать надежды на китайский народ, особенно на деловую и политическую элиту.

Американский миллиардер Джордж Сорос во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Китай самым сильным и передовым авторитарным режимом в мире, а лидера Поднебесной Си Цзиньпина — главным противником открытых обществ.

— Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане, — цитирует Сороса издание South China Morning Post.

Данные обстоятельства делают Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ", так как созданные в Китае инструменты контроля, которые разработаны при помощи искусственного интеллекта, позволяют иметь преимущество режиму.

При этом общество должно возлагать надежды на китайский народ, особенно на деловую и политическую элиту.