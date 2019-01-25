ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-альянс"

За последний год Центробанку приходилось восемь раз применять меры в отношении банка.

Центробанк РФ сообщает, что с 25 января у банка "Еврокапитал-альянс" отозвана лицензия.

По сведениям финансового портала Banki.ru, решение принято из-за того, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

— В первую очередь ООО КБ "Еврокапитал-альянс" занималось предоставлением банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около девяти миллиардов рублей и превысил размер её собственных средств более чем в семь раз, — цитирует портал заявление регулятора.

В работе руководства организации регулятором были найдены признаки вывода ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Так что ЦБ обратился в правоохранительные органы. Банк "Еврокапитал-альянс" является участником системы страхования вкладов.