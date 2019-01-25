СМИ сообщили о госпитализации мэра Нефтеюганска после обысков

Мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва госпитализировали. Его доставили в больницу после обысков, которые прошли у него в квартире и в местной администрации.

— По госпитализации — да, вчера вечером это произошло, — сообщили РИА "Новости" в муниципалитете.

Отмечается, что Дегтярёв до сих пор находится в больнице. Данных о его самочувствии нет.

Напомним, накануне в квартире главы Нефтеюганска и в администрации прошли обыски. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок не поступало.