СМИ сообщили о госпитализации мэра Нефтеюганска после обысков

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СМИ сообщили о госпитализации мэра Нефтеюганска после обысков

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Сергей Дегтярев. Фото: Сайт Администрации Нефтеюганска

Мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва госпитализировали. Его доставили в больницу после обысков, которые прошли у него в квартире и в местной администрации.

— По госпитализации — да, вчера вечером это произошло, — сообщили РИА "Новости" в муниципалитете.

Отмечается, что Дегтярёв до сих пор находится в больнице. Данных о его самочувствии нет.

Напомним, накануне в квартире главы Нефтеюганска и в администрации прошли обыски. Официальных заявлений от правоохранительных органов по поводу проверок не поступало.

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