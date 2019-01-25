Лидер оппозиции Венесуэлы допустил амнистию для Мадуро в случае отказа от власти

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возможной амнистии для президента страны Николаса Мадуро в том случае, если он добровольно покинет свой пост. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала Univision.

— Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок, — заявил Гуайдо.

Ранее Николас Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост до конца срока, а Верховный суд Венесуэлы назвал именно его единственным легитимным главой государства.

В разговоре с Николасом Мадуро президент России Владимир Путин поддержал лидера латиноамериканской страны и высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.