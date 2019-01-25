К 75-й годовщине. Минобороны рассекретило документы о прорыве блокады Ленинграда

Министерство обороны России рассекретило архивы с документами, содержащие подробности прорыва блокады Ленинграда. На своём сайте ведомство представило подборку уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны России.

Большая часть представленных документов рассказывает о Дороге жизни — единственной военно-стратегической магистрали, которая связывала осаждённый город с тыловыми районами страны. Другие документы рассказывают о Ладожской флотилии. Так, для многих станет открытием, что акваторию озера с 1943 года патрулировали две подводные лодки.

Минобороны публикует приказ командующего войсками Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Л. А. Говорова, в котором командующий сообщает о том, что войска овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами немецких войск под Ленинградом, а также отбросили врага от города по всему фронту на 65−100 километров, а также выражает благодарность всем войскам фронта.