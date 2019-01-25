В Крыму ответили ПАСЕ на требования по Керченскому проливу

Председатель Комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости" заявил, что резолюция ПАСЕ по Керченскому проливу является нелогичной.
— Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идёт следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства, — заявил Гемпель.
По его мнению, предвзятое отношение к любым действиям России без какой-либо попытки вникнуть в суть происходящего стало нормой для Запада. Гемпель пригласил членов ПАСЕ в Крым для объективной оценки событий.
Напомним, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе, в которой призвала Россию освободить украинских военных и обеспечить им необходимую медицинскую и юридическую помощь.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказались два сотрудника СБУ. 16 января всем 24 морякам был продлён арест на три месяца.
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