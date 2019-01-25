Разбили машину и ограбили. Неизвестные напали с топором на журналистов в Киеве

Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В Киеве группа неизвестных напала и ограбила журналистов. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного вечером 24 ноября. Инцидент произошёл на улице Промышленной в Голосеевском районе украинской столицы. Известно, что нападавшие были на нескольких автомобилях с иностранными номерами. Они топором разбили машину журналистов, после чего избили их и ограбили, забрав сумку с деньгами и вещами.

Правоохранителям удалось проникнуть на ограждённую территорию, где и произошло нападение. Там они обнаружили семь человек, которых вскоре доставили в управление для дачи показаний.

Одного из пострадавших доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее Лайф сообщал, что в Национальном союзе журналистов Украины заявили о 86 случаях нападения на журналистов в 2018 году.