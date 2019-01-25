"Я за него молюсь". Фёдор Емельяненко рассказал об отношениях с братом

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал об отношениях с братом Александром. Спортсмен отметил, что старается не собирать информацию и не читать СМИ, которые пишут об их отношениях с родственником.

— Пусть это останется при мне. Я за него молюсь, — ответил Емельяненко-старший на вопрос "Спорт-Экспресса", какое у него есть пожелание для Александра в ответ.

Как уже сообщал Лайф, в 2017 году братья поссорились, Фёдор назвал младшего брата иудой и заявил, что тот попадал в тюрьму уже в 18 лет.

Фёдор Емельяненко в рамках финала Гран-при Bellator проведёт бой с американцем Райаном Бейдером 26 января (утро 27 января по мск) в Лос-Анджелесе.