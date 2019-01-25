Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

Сейчас в столице открыто 15 детских технопарков, в которых школьники получают знания по различным направлениям: от архитектуры до робототехники.

Более 60 тысяч детей посетили занятия в детских технопарках за 2018 год. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения технопарка "Траектория взлёта" на базе Московского авиационного института (МАИ).

— Сегодня в Москве работают 15 детских технопарков. В прошлом году лекции и занятия в них посетили более 60 тысяч школьников, — сказал он.

Столичный градоначальник отметил, что получение профессиональных знаний вместе с практической работой в будущем помогут юным москвичам осознанно подойти к выбору профессии, а также позволят расширить кругозор.

Также стало известно, что в технопарке "Траектория взлёта" откроются ещё шесть лабораторий, в которых дети смогут изучать основы робототехники, цифрового производства, аддитивные и композитные технологии, беспилотные авиационные системы и многое другое. Работы по их созданию планируется завершить к маю 2019 года.