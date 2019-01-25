"Катастрофа". В МИД РФ предупредили о последствиях военного сценария в Венесуэле

Последствия реализации военного сценария в Венесуэле будут катастрофичными, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он поясняет, что это приведёт к кровопролитию в латиноамериканской стране.

— Применение военной силы стало бы катастрофическим, — сказал Рябков в эфире CNN.

Заместитель министра иностранных дел также поясняет, что США своими действиями ещё больше разжигают политический кризис в Венесуэле.

Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. Ранее Николас Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост до конца срока, а Верховный суд Венесуэлы назвал именно его единственным легитимным главой государства.