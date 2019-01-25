ФСБ ликвидировала лабораторию по производству крупных партий наркотиков в Москве

Из незаконного оборота изъято свыше 21 кг синтетических наркотических средств, а также более 16,5 кг марихуаны.

Федеральная служба безопасности России ликвидировала лабораторию по производству особо крупных партий наркотиков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Лабораторию создали двое москвичей, запрещённые вещества они продавали через организованный ими нелегальный интернет-магазин. Из незаконного оборота изъято свыше 21 кг синтетических наркотических средств, а также более 16,5 кг марихуаны.

Наркоторговцы были задержаны с поличным. Изъято также 65 литров наркосодержащей жидкости, химическое оборудование, реактивы, а также 11,3 миллиона рублей и 2,4 тысячи евро, которые были получены от незаконного сбыта наркотиков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.