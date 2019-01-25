Про Лондон и женщину-загадку. Автор "50 оттенков серого" выпустит новый роман

По словам писательницы, новый эротический роман представляет собой историю Золушки в XXI веке.

Автор мирового бестселлера "50 оттенков серого", британская писательница Эрика Леонард Джеймс в апреле опубликует новый эротический роман под названием "Мистер".

Как сообщает издательство Penguin, новый роман повествует о молодом английском аристократе, который влюбился в некую загадочную женщину, только-только приехавшую в Лондон. По словам писательницы, эта книга, по сути, является историей Золушки в XXI веке.

Книга будет представлена в США и Великобритании 16 апреля.