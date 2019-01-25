Карту москвича за шесть лет получили около 2,4 млн столичных студентов

Около 2,4 миллиона студентов вузов столицы получили карту москвича за последние шесть лет. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
— На них зачисляют стипендии, также они нужны для льготного проезда на общественном транспорте и получения скидок на покупки в магазинах, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что такие карты в прошлом году начали выдавать аспирантам и ординаторам. На данный момент их получили 20 тысяч человек.
Студенты, ординаторы и аспиранты могут оформить карту через портал mos.ru.
Карта москвича действует с 2013 года. Всего такими картами пользуется 4,8 миллиона человек. Это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и студенты.
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