В ОП РФ создадут фонд исследования вмешательства США в дела стран мира

Общественники намереваются "раскрыть глаза" обществу и заняться систематизацией фактов.

Глава Комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил РИА "Новости" о намерении создать фонд, который в числе прочего будет заниматься исследованием вмешательства США в дела других стран мира.

Журналист сообщил, что к такому решению его и коллег подтолкнули последние события в Венесуэле, где наблюдается бесцеремонное вмешательство США во внутренние дела страны. Комиссия по СМИ собрала множество фактов и материалов.

— Материала оказалось настолько много, что я со своими коллегами по ОП РФ и друзьями-политологами принял решение образовать целое НКО, которое будет называться Фонд защиты национальных ценностей, — заявил Малькевич, отметив, что важным элементом деятельности организации будет исследование вмешательства США в политические дела разных стран мира.

Общественники намереваются "раскрыть глаза" обществу и заняться систематизацией фактов, а также развеять иллюзии о "демократизации", которой занимаются Штаты.