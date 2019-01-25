Пока мама "на работе". Четыре амурских тигрёнка попали на видео в Приморье

Выводок из четырёх котят амурского тигра спят и играются на вершине холма, пока их мама охотится.

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье в объектив камеры впервые попали четыре амурских тигрёнка вместе с мамой. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Фотоловушка запечатлела целый день из жизни тигрят. Вначале мама привела своё потомство на вершину холма, а спустя некоторое время ушла в долину на охоту, в результате чего тигрята оказались предоставленными самим себе весь день.

По словам сотрудников парка, возраст этих котят — три-четыре месяца. При этом, как правило, в объектив камер попадают более взрослые тигры, когда начинают следовать за матерью. Кроме того, ранее удавалось запечатлеть выводки тигров, состоящих из одного-трёх котят с матерью.