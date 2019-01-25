"Хорошо вам отдохнуть!" Собянин поздравил московских студентов с праздником

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил московских студентов с праздником. Он пожелал им хорошо отдохнуть и с новыми силами взяться за учебу.

— Поздравляю молодёжь с Днём студента! Надеюсь, все сдали сессию и теперь душа требует праздника. Москва подготовила для вас 32 площадки, — написал Собянин в "Твиттере".

25 января в России по традиции празднуют День студента. Торжество обещает быть бурным — с медовухой, народными гуляньями и концертами. Куда сходить и что посмотреть, читайте в материале Лайфа.