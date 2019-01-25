МИД РФ предупредил россиян о новых протестах во Франции 26 января

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МИД РФ предупредил россиян о новых протестах во Франции 26 января

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Фото: © РИА Новости/Жюльен Маттиа

В ведомстве отметили, что в связи с манифестациями во французских городах будут введены повышенные меры безопасности.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о новых акциях протеста "жёлтых жилетов" во Франции, которые пройдут в субботу, 26 января.

— Франция — 26 января — общенациональные акции протеста сторонников движения "жёлтые жилеты"; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка, — говорится в сообщении ДСКЦ.

Массовые манифестации "жёлтых жилетов" начались в городах Франции в ноябре 2018 года. Протестующие требуют не повышать налог на топливо и цены на бензин. Каждую субботу во время акций ранения получают десятки человек, в том числе полицейские и журналисты.

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