МИД РФ предупредил россиян о новых протестах во Франции 26 января

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о новых акциях протеста "жёлтых жилетов" во Франции, которые пройдут в субботу, 26 января.
#Франция – 26 января – общенациональные акции протеста сторонников движения «желтые жилеты»; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка pic.twitter.com/eId4y6dsQ9— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 25 января 2019 г.
— Франция — 26 января — общенациональные акции протеста сторонников движения "жёлтые жилеты"; повышенные меры безопасности; угроза столкновений протестующих с силами правопорядка, — говорится в сообщении ДСКЦ.
Массовые манифестации "жёлтых жилетов" начались в городах Франции в ноябре 2018 года. Протестующие требуют не повышать налог на топливо и цены на бензин. Каждую субботу во время акций ранения получают десятки человек, в том числе полицейские и журналисты.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени