Прах Людмилы Алексеевой захоронят 6 апреля в Вашингтоне

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне 6 апреля. Об этом сообщил настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей протоиерей Виктор.

— Чин (погребения) состоится на кладбище Рок-Крик, но не на нашем церковном участке, а рядом, — приводит его слова ТАСС.

Правозащитница, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни 8 декабря. Согласно завещанию, её кремировали на Троекуровском кладбище в Москве.