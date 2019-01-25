Акция "Татьянка" в Подмосковье в День студента. Прямая трансляция

День студента отмечают в Московском государственном областном университете в Подмосковье. Акцию "Татьянка" с играми и конкурсами проводит "Молодёжка ОНФ". Прямую трансляцию смотрите на Лайфе.

Акция проходит по всей стране с 23 по 25 января, её главным персонажем стал собирательный образ девушки-студентки, чьё изображение появилось на нескольких вариантах поздравительных открыток. "Татьянку" раздают на студенческих мероприятиях, возле аудиторий, в буфетах и столовых.

Ранее Лайф рассказывал ещё об одной студенческой акции "Молодёжки ОНФ" под названием "Антистрессия". Суть заключается в том, чтобы студенты-старшекурсники помогли учащимся младших курсов, отдав им свои конспекты, книги, учебники, шпаргалки.