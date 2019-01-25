Всего за 100 рублей. В Совфеде раскрыли детали платной регистрации смартфонов

Официальные продавцы мобильных устройств смогут регистрировать их оптом, а покупатели — на портале госуслуг или в офисах операторов мобильной связи.

Обязательная регистрация смартфонов в центральной базе данных IMEI обойдётся россиянам не дороже ста рублей и коснётся лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы пользователями. Об этом РИА "Новости" сообщила автор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

Согласно проекту, будет создана центральная база IMEI телефонов, разрешённых или запрещённых для работы в сетях сотовой связи в России, а также базы данных мобильных операторов. Все эти базы синхронизируют с международной базой данных Ассоциации GSM. Это позволит получать информацию о зарегистрированных в GSMA и сертифицированных телефонах, а также потерянных и похищенных.

Стоимость регистрации гражданами мобильных устройств не превысит 100 рублей. Это не заградительный тариф, а своеобразная компенсация работы системы по аналогии с существующей сейчас платой за перенесение абонентского номера Людмила Бокова

Она добавила, что такая процедура позволит значительно сократить число краж мобильных устройств и повысит раскрываемость подобных преступлений. При этом обязанность регистрировать телефон в системе IMEI коснётся лишь тех устройств, которые граждане самостоятельно будут ввозить в страну после вступления закона в силу.

— Те мобильные устройства, которые находятся у граждан в настоящее время, не надо будет регистрировать в течение трёх лет, — пояснила сенатор.

Если закон вступит в силу, то обязанность регистрировать смартфоны появится с 2020 года. Официальные продавцы мобильных устройств смогут делать это оптом, а рядовые граждане — на портале госуслуг или в офисах операторов мобильной связи. Бокова подчеркнула, что это будет очень разветвлённая сеть, которая позволит избежать сложности для населения.

По словам сенатора, законопроект сейчас находится в "высокой степени готовности". Его уже поддержали Минкомсвязи, Федеральное агентство связи, ФСБ и МВД. Бокова рассчитывает, что до конца весенней сессии проект рассмотрит Госдума в первом чтении.