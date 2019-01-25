Назван самый популярный музей Москвы среди детей

Бесплатно столичные школьники посещали музеи и выставочные залы более 615 тысяч раз.

Более 400 тысяч московских школьников стали участниками программы "Музеи — детям", а самым популярным у них стал Дарвиновский музей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

— Программа "Музеи — детям" открылась почти полтора года назад — в сентябре 2017-го. За это время её участниками стали 408 928 школьников и студентов колледжей. Они бесплатно посетили больше 90 московских музеев и галерей, — заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Более 615 тысяч раз школьники приходили в музеи и выставочные залы бесплатно. Отмечается, что список самых популярных возглавил Дарвиновский музей, который посещали более 72 тысяч раз. Следом за ним идут музеи-заповедники "Коломенское", "Люблино" и "Измайлово", где учащиеся бывали более 60 тысяч раз. Замыкает тройку музей Космонавтики (более 56 тысяч посещений).

Сергунина подчеркнула, что за день учащиеся могут приходить сразу в несколько музеев, что только приветствуется. Для того чтобы сделать это бесплатно, необходимо иметь при себе социальную карту школьника или карту "Москвёнок".