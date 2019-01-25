Хотел отомстить однокласснику. Ученик устроил стрельбу у школы под Красноярском

Сначала подросток пронёс ружье в школу, но после того как его встретил дежурный, он вышел и открыл огонь возле здания учебного заведения.

Девятиклассник устроил стрельбу у школы в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края. Как сообщает "360" со ссылкой на учеников, подросток хотел отомстить однокласснику, который незадолго до ЧП избил его.

— Мальчик с ружьём пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу, — сообщили телеканалу в школьной администрации.

Как только подросток вышел из здания, в школе тут же закрыли все выходы. Находясь на улице, девятиклассник открыл огонь по окнам и машинам. Юношу задержала прибывшая на место полиция, никто не пострадал.