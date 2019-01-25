Похитили миллион рублей. Отец рыжей из "Тату" стал жертвой мошенников

По словам музыканта, рабочие, выполнявшие ремонт в его квартире, взяли деньги на материалы и технику, а затем скрылись и перестали выходить на связь.

Московского композитора Сергея Катина, отца участницы группы Tatu Елены Катиной, обманули на миллион рублей. Об этом музыкант рассказал Агентству городских новостей "Москва".

По словам Катина, собираясь делать ремонт в своей квартире, он нашёл на одном из сайтов специалиста, сотрудники которого в течение семи месяцев выполняли свою работу.

— Введя меня в заблуждение, мошенники завладели суммой около 1 млн рублей. Они взяли деньги якобы на материалы для ремонта и на покупку техники: холодильника, кухни, стиральной машины и другого, — сказал он.

Ремонт закончен не был, а рабочие скрылись и не выходят на связь.

Музыкант добавил, что его супруга обратилась по данному факту в полицию 20 декабря.