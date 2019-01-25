Под Новосибирском двое мужчин погибли во время замены колеса на БелАЗе

От полученных травм один рабочий скончался на месте, а второй — позднее в больнице.

На угольном разрезе "Восточный" в Новосибирской области двое рабочих погибли по время замены колеса на самосвале "БелАЗ". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Во время работ лопнуло колесо. Двое мужчин получили травмы, от которых один скончался на месте, а второй — позднее в больнице.

Сообщается, что в полиции о происшествии узнали в четверг, 24 января. Следственные органы региона проводят проверку по данному факту.