Не магия, а "Фокус". Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

В тройке лидеров оказались представители америанской, корейской и японской марок.

Эксперты портала "Автостат" назвали десять самых популярных машин с пробегом на российском рынке.

Всего в 2018 году на вторичном рынке насчитывалось около 4 млн машин, что на 5% превышает результат 2017 года.

В лидерах оказался Ford Focus, показатель которого равняется 137,5 тысячи единиц. Второе место за Toyota Corolla, а тройку замыкает Hyundai Solaris.

Далее в рейтинге расположились KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo.

Ранее Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в Москве.