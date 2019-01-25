Только горсть земли. В ГД ответили на угрозы Киева "вернуть" Кубань и Кавказ

По словам Руслана Бальбека, подобные заявления делают политики, имеющие ничтожный рейтинг и никчёмные военные познания, и таким образом они пытаются привлечь к себе внимание.

Депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек предложил депутату Верховной рады Андрею Билецкому съездить на экскурсию в Россию, чтобы "захватить" горсть земли — единственное, что он может захватить на территории РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бальбек таким образом прокомментировал слова Билецкого, который заявил, что Украине придётся вернуть Кубань и Кавказ силой, поскольку на этих территориях якобы высокий уровень национального украинского сознания.

— О каком захвате российских земель, находящихся под прикрытием Южного военного округа, может идти речь? Всё, что может захватить этот великий политик, — это горсть земли, если съездит в Кубань на экскурсию, — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления делают политики, имеющие ничтожный рейтинг и никчёмные военные познания, и таким образом они пытаются привлечь к себе внимание. Кроме того, он подчеркнул, что ни на Кубани, ни на Кавказе среди населения нет желания войти в состав Украины.

Заявление украинского депутата ранее раскритиковали и высмеяли пользователи Сети.