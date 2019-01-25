Задержались. Более пяти тысяч иностранцев нелегально остались в России после ЧМ

В МВД РФ заявили, что планируют выдворить их из страны к концу марта нынешнего года.

Более пяти тысяч иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, до сих пор нелегально находятся в стране. Соответствующее заявление сделал замглавы миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.

— На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи, — сказал он журналистам.

По словам Каюшкина, по паспорту болельщика на чемпионат мира приехали 650 тысяч иностранцев и практически все они покинули Россию. Он добавил, что в МВД рассчитывают выдворить нелегально находящихся граждан из страны к 30 марта.

Как писал ранее Лайф, больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики.