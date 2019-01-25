Песков: Позиция России по ДРСМД последовательна и хорошо известна

Наша страна неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

В Кремле поделились ожиданиями от заседания Совета Россия — НАТО по ДРСМД, которое состоится сегодня в Брюсселе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона продолжит доводить свою позицию до американских визави и надеется, что её аргументация будет услышана.

— Говоря о сегодняшнем мероприятии, здесь российская сторона продолжит доводить свою позицию до наших собеседников. Параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны. Вот что будет происходить. И мы надеемся на то, что нас будут слушать и услышат, — прокомментировал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США по дипломатическим каналам уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД. В Москве считают, что отказ властей Соединённых Штатов вести диалог по поводу сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности указывает на их намерение добиться отмены документа.