Пятеро бизнесменов из "списка Титова" получили разрешение вернуться в Россию

В рамках решения генпрокуратуры в страну могут вернуться Юлия Макурина, Алексей Байгушев, Андрей Марков, Алексей Новичков и Владимир Артюшин.

Генеральная прокуратура сняла ограничения по возвращению в Россию пяти фигурантов "списка Титова". Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В рамках решения прокуратуры на территорию РФ смогут беспрепятственно вернуться Юлия Макурина (ООО "Афина"), Алексей Байгушев (ГК "Квартстрой"), Андрей Марков (ООО "Новый Век-Агро"), Алексей Новичков (ОАО "Модус") и Владимир Артюшин (ИП, строительство и операции с недвижимостью).

— В то же время в отношении четырёх других предпринимателей возможное заключение под стражу признано законным, — прокомментировал решение ведомства Борис Титов.

Он отметил, что работа с этими обращениями не будет прекращена.

Напомним, в начале февраля прошлого года омбудсмен обнародовал имена 16 бизнесменов, которые прежде уклонялись от российского правосудия на территории Великобритании и других стран, но теперь хотели бы вернуться на родину. Позднее список расширился.