Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 25 января, проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, оперативное совещание запланировано на середину дня. Песков отмечает, что тем для обсуждений много.
— Тем для обсуждения много, посмотрим, какие будут участниками совещания избраны для повестки дня, — резюмировал пресс-секретарь.
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