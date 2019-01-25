Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения много и пока не известно, какие будут избраны для повестки дня.

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 25 января, проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, оперативное совещание запланировано на середину дня. Песков отмечает, что тем для обсуждений много.

— Тем для обсуждения много, посмотрим, какие будут участниками совещания избраны для повестки дня, — резюмировал пресс-секретарь.