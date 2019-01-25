Кремль считает полезным общественный контроль за исполнением майских указов

Глава государства не раз говорил о необходимости следить за ходом реализации задач, которые поставлены в указах.

Любой общественный контроль за исполнением майских указов президента России Владимира Путина востребован. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин неоднократно "говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач", поставленных в майских указах.

— Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано, — сказал Песков, комментируя идею блогера Алексея Навального следить за исполнением указов российского лидера.

При этом представитель Кремля заявил, что не знаком с деталями инициативы Навального.

— О чём конкретно идёт речь, здесь мы просто не обладаем какой-то информацией, — сказал Песков.