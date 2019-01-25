Кремль считает полезным общественный контроль за исполнением майских указов

Любой общественный контроль за исполнением майских указов президента России Владимира Путина востребован. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин неоднократно "говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач", поставленных в майских указах.
— Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано, — сказал Песков, комментируя идею блогера Алексея Навального следить за исполнением указов российского лидера.
При этом представитель Кремля заявил, что не знаком с деталями инициативы Навального.
— О чём конкретно идёт речь, здесь мы просто не обладаем какой-то информацией, — сказал Песков.
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