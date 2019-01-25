На Украине девушка впала в кому из-за кори

На Украине 16-летняя девушка из Львовской области впала в кому из-за осложнения в результате заболевания корью. Об этом сообщает Zaxid.net
Как рассказали врачи, заболевшая не была вакцинирована, в итоге у неё развилось инфекционное воспаление мозга. Состояние девушки оценивается как тяжёлое.
При этом в этой же больнице находится ещё около 150 человек, больных корью, почти половина из которых — дети.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине вскоре могут объявить эпидемию кори.
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