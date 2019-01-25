На Украине девушка впала в кому из-за кори

На Украине 16-летняя девушка из Львовской области впала в кому из-за осложнения в результате заболевания корью. Об этом сообщает Zaxid.net

Как рассказали врачи, заболевшая не была вакцинирована, в итоге у неё развилось инфекционное воспаление мозга. Состояние девушки оценивается как тяжёлое.

При этом в этой же больнице находится ещё около 150 человек, больных корью, почти половина из которых — дети.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине вскоре могут объявить эпидемию кори.