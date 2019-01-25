МИД РФ предупредило россиян о возможном преследовании за рубежом со стороны США

Дипломаты советуют согражданам тщательно планировать поездки за границу и взвешивать риски. Особенно это касается тех, в ком могут быть заинтересованы американские правоохранители.

Российский МИД опубликовал на своём сайте предупреждение для граждан России, выезжающих за границу, в связи с угрозой преследования со стороны США.

Согласно сведениям сотрудников дипведомства в Штатах, а также в третьих странах, на власти которых могут повлиять США, граждане РФ могут подвергнуться преследованию со стороны правоохранительных органов и спецслужб.

— Игнорируя наши неоднократные настоятельные призывы к налаживанию взаимодействия на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США предпочитают прибегать к арестам граждан России по всему миру. На территории третьих стран с 2008 года известно уже 46 подобных случаев, в том числе семь за 2018 год. Например, в Таиланде был задержан С.С. Медведев, а в Болгарии — А.М. Жуков, который быстро оказался в американской тюрьме, — приводит примеры МИД РФ.

Граждане России, которые были экстрадированы в Штаты из третьих стран и арестованы на американской территории, подвергаются предвзятому отношению со стороны следствия и судов. Также к задержанным россиянам применяются методы психологического давления, уверены в МИД РФ.

Из-за закрытия российских диппредставительств в Сиэтле и Сан-Франциско дипломатам РФ серьёзно ограничили возможности оказывать помощь соотечественникам на территории США.