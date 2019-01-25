Песков поздравил всех учащихся и Татьян с Днём студента

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поздравил всех студентов с Днём российского студенчества.
— Мы присоединяемся к президенту и тоже поздравляем всех студентов, всех Татьян с этим днём, — сказал Песков.
Ранее на заседании попечительского совета МГУ с наступающим Днём студента учащихся поздравил президент России Владимир Путин.
25 января в России по традиции празднуют День студента. Торжество обещает быть бурным — с медовухой, народными гуляньями и концертами. Куда сходить и что посмотреть, читайте в материале Лайфа.
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