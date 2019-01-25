В Кремле открестились от дискуссии о проведении парада в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать дискуссию вокруг необходимости проводить парад 27 января в Санкт-Петербурге.

— Этот город богат дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля, — заявил он.

Отметим, что ряд общественных деятелей Северной столицы, по данным СМИ, выступили против парада 27 января, считая его неуместным: в этот день Санкт-Петербург отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Только по официальным данным, за это время свыше 632 тысяч мирных ленинградцев погибли от голода, ещё 16 тысяч — от артобстрелов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в выходные приедет в Санкт-Петербург и примет участие в мемориальных мероприятиях.