Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о "сливе" на шоу и победах за деньги

Дарья Миронова призналась, что призовые места обошлись победителям во внушительные суммы.

Участница первого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Дарья Миронова рассказала о закулисной борьбе в рамках шоу.

По словам ясновидящей, некоторые испытания, предложенные на "Битве", являлись постановочными. Поэтому пройти их не представлялось возможным.

— Были также испытания, в которых истории оказывались настолько запутанными, что разобраться в них очень сложно. Даже противоречащие друг другу эксперты были в чём-то правы. Безупречно пройти такие испытания можно только в том случае, если заранее знаешь ответ. Поэтому слив информации в любом случае имел место, — сказала Миронова в интервью порталу "Дни.ру".

Кроме того, по её словам, участникам проекта ближе к финалу дали понять, что призовое место обойдётся им в определённую сумму.

— Нам обозначили сумму, которую нужно заплатить, чтобы занять призовое место в проекте. Я не могу сказать точную цифру, но на 2006 год это была стоимость квартиры, — рассказала экстрасенс.

Миронова также отметила, что даже победа Натальи Воротниковой была спланирована.

— В перерывах между съёмками Наталья рассказала нам о своей тяжёлой жизни и непростых семейных обстоятельствах: она живёт за городом, её брат — беспробудный алкоголик, да и сама она пьёт, работает медсестрой за копейки, — призналась ясновидящая.

Победить в проекте Воротниковой, по мнению Мироновой, помог некий продюсер. Впоследствии женщина стала частью команды, которая приносила прибыль.