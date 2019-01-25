Откладывала на похороны. Ветерана ВОВ жестоко убили из-за 20 тысяч рублей

Шокирующее преступление произошло в селе Курсавка Ставропольского края. Трое мужчин убили ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Неизвестные проникли в дом одинокой пенсионерки Надежды Стратийчук через окно. По данным следствия, преступники накрыли её одеялом, долго били по голове, а затем обыскали дом в поисках наживы. Добычей злоумышленников оказались 20 тысяч рублей — те самые "гробовые", которые их жертва откладывала себе на похороны.

Женщина-ветеран была госпитализирована в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, и через два дня она скончалась.

В следствии рассказали, что дело оказалось на личном контроле у главы СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова.

— Созданная по его указанию группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов СКР и оперативников ОУР краевого главка МВД принимала исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств этих дерзких преступлений. В результате слаженной работы к настоящему времени удалось установить и задержать причастных к ним лиц, — отчитались в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались уроженцы Ростовской области 1998 и 1994 года рождения. Оказалось, что прошлой весной они устанавливали пенсионерке пластиковые окна и ещё тогда ограбили её в первый раз. Но зимой они решили вернуться и действовали более жестоко. В отношении преступников возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Им грозят длительные сроки заключения.

Погибший ветеран — Надежда Стратийчук — в начале 2019 года отметила 97-летие. На Великую Отечественную войну она была призвана из родного села Курсавка в апреле 42-го, служила в 265-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, была награждена медалью "За победу над Германией" и орденом Великой Отечественной войны.