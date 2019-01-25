Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в Балашихе

С места происшествия специалисты изъяли два газовых баллона, соскобы со стен и потолков, а также получили смывы с рук погибших.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате хлопка и пожара в многоэтажном доме в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек".

— По предварительным данным, вечером 24 января в квартире, расположенной на 15-м этаже дома в г. о. Балашиха, во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка, после чего последовало возгорание, — говорится в сообщении следователей.

В результате случившегося двое рабочих 1975 и 1984 годов рождения, которые проводили ремонт в указанной квартире, получили травмы, не совместимые с жизнью.

При осмотре места происшествия специалисты изъяли два газовых баллона, соскобы со стен и потолков, а также получили смывы с рук погибших.

Напомним, хлопки и пожар произошли в доме в Балашихе накануне вечером. Лайф публиковал видео из квартиры, где случился инцидент.